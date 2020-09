Task force liquidità, accelerano domande moratorie prestiti: 200mila in una settimana

(Teleborsa) - Salgono a oltre– erano 2,7 la settimana scorsa – le domande di adesione allesuper un valore di circa– 301 miliardi sette giorni fa – e superano quotale richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati alper le PMI. Attraverso ‘’ disono state concesse garanzie per, su 576 richieste ricevute.Sono questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dallacostituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace.Per quanto riguarda le domande di adesione alle moratorie su prestiti rilevate all'11 settembre, si stima che, in termini di importi, circa l’delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato, pur con differenze tra le varie misure; il 3% circa è stato sinora rigettato; anche per effetto dell’accelerazione delle domande nella settimana di riferimento, la parte restante è in corso di esame.Si parla, infatti, di circadi adesione nella settimana che va dal 4 all'11 settembre, per un valore complessivo che supera iPiù in dettaglio, le domande provenienti darappresentano ildel totale, a fronte di prestiti per. Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai sensi dell’art. 56 del DL ‘Cura Italia’ (oltre 1,4 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 179 miliardi, mentre le 52 mila adesioni alla moratoria promossa dall’ABI hanno riguardato 13 miliardi di finanziamenti alle PMI.Le domande dellehanno riguardato prestiti per circa. Le banche hanno ricevuto circa 214 mila domande di sospensione delle rate delsulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie dell’ABI e dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 478 mila adesioni, per circa 20 miliardi di prestiti.Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano, infine, che sono complessivamentele richieste di garanzie pervenute dagli intermediari alnel periodo dal 17 marzo al 22 settembre 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.