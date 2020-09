CNA, in 10 anni scende al 41,1% il tasso di sopravvivenza delle nuove imprese

(Teleborsa) - Resta alta la voglia di faretra gli italiani nonostante le mille difficoltà che devono affrontare, ma il contesto non aiuta e incide in modo negativo sulla capacità di essere competitivi. Nel 2019 le nuove attività imprenditoriali hanno superato la soglia di, pari a un tasso di natalità delche conferma la vitalità degli italiani nel fare impresa.Da una analisi realizzata dalemerge però il progressivo deterioramento deldelle imprese italiane. Il potenziale sviluppo delle imprese è frenato da ostacoli storici come l’elevata pressione fiscale, gli oneri burocratici, il prezzo elevato dell’energia, la scarsa dotazione infrastrutturale che incide negativamente sulla produttività e quindi sulla competitività.Nelsoltanto ildelle imprese nate cinque anni prima risultava ancora in attività. Si tratta di un valore decisamente basso e che si è ridotto in modo rilevante nell’o. Nel 2008 infatti il tasso di sopravvivenza a cinque anni delle imprese si attestava al 52,2%. Oltre un’impresa su due dopo cinque anni era ancora viva.L’analisi inoltre rileva che la fase più critica per le nuove imprese è nel. Poco più del 50% risulta attiva dopo dodici mesi, un tasso di sopravvivenza molto contenuto e in drastico peggioramento. Nel 2008 il tasso di sopravvivenza delle imprese a un anno era superiore al 65%.