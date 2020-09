Coronavirus, briefing a Johnson sul modello svedese

(Teleborsa) - Le nuove restrizioni introdotte nelsono frutto di un'analisi delle diverse opinioni scientifiche raccolte dala fronte del nuovo rimbalzo di contagi nel Paese. È quanto ha affermato uncommentando il videocolloquio avuto da Johnson lo scorso weekend conche ha guidato la gestione dell'emergenza per conto delattraverso un controverso modello che non prevede il ricorso al lockdown."Il primo ministro – fanno sapere da Downing Street – ha sondato una varietà di opinioni scientifiche nel corso del weekend come parte del dibattito che ha preceduto la decisione d'introdurre nel Regno nuove restrizioni. Johnson si è collegato via Zoom con una quantità di scienziati". Dunque tra i guru di Johnson non vi sarebbe solo Tegnell, figura popolare fra la maggioranza degli svedesi e tuttavia contestata da altri specialisti in patria e fuori per un modello che sembra aver riportato al momento sotto controllo la pandemia in Svezia, ma al prezzo di un numero totale di morti e di contagi svariate volte superiore a quello registrato, finora, da tutti gli altri Paesi scandinavi.Nonostante l'entourage di Johnson minimizzi, la notizia dell'interesse del premier britannico verso ilfa discutere e riporta alla mente l'ipotesi avanzata all'inizio dell'emergenza dalovvero un tentativo di gestione controllata della diffusione del coronavirus volto a favorire unaper non penalizzare troppo l'economia e le libertà sociali. Un'opzione poi smentita dal leader conservatore, accusato d'aver esitato un paio di settimane di troppo prima d'imporre il lockdown nazionale.