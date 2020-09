Coronavirus, obbligo di mascherina anche all'aperto in Campania

(Teleborsa) - A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il Presidenteha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio della, a partire da oggi e fino al 4 ottobre 2020, è stato infatti disposto l’obbligo di indossare laall’aperto, a prescindere dalla distanza interpersonale."Occorre – ha dichiarato il Presidente De Luca – ripristinare immediatamente, a maggior ragione con l'apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore".L'ordinanza campana segue quella di ieri sera firmata dal presidente della Liguriache, d'accordo con il sindaco di, che ha reso obbligatorio indossare la mascherina nele neldella città. Anche in questo caso, la mascherina dovrà essere indossata sempre, anche all’aperto e indipendentemente dalla distanza interpersonale.L’ordinanza prevede, infatti, l’obbligo di indossare la mascherina anche inalper tutte le 24 ore in una serie di vie del centro storico a ridosso del porto antico fino alla barriera dogana del porto, "perché è lì che si concentra il più alto numero di contagi", si specifica nella nota della Regione Liguria. L’obbligo non è previsto per leale neiche verranno sorpresi con persone senza mascherine all’interno verrannoda 5 a 30 giorni.previste anche per coloro che verranno trovati senza mascherina.