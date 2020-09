Fine Foods continua l'acquisto di azioni proprie

Fine Foods

(Teleborsa) -ha acquistato nel periodo 14 – 18 settembre 2020, complessive(pari allo 0,0068% delcapitale sociale), alper un controvalore complessivo pari a 17.267 euro.L'operazione fa rifermento al programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 30 aprile 2020 e avviato in data 15 maggio 2020 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020.A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 18 settembre 2020 la Società detiene n. 712.764 azioni proprie, pari al 3,0247% del capitale sociale.Intanto a Piazza Affari sostanzialmente invariata la seduta per l'azienda, che scambia sui valori della vigilia.