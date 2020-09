Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,92%; sulla stessa linea, l'è crollato del 2,37%, scendendo fino a 3.237 punti.Depresso il(-3,16%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-2,52%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,55%),(-3,21%) e(-2,93%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+8,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,71%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,29%.Altra i, si posizionano(+6,72%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,38%.In caduta libera, che affonda del 5,84%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,44 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,42%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 845K unità; preced. 860K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -0,1%; preced. 13,9%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,5%; preced. 11,2%).