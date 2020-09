Giornata no per le Borse Europee. Piazza Affari poco mossa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite, in una giornata caratterizzata da incertezze sull'economia e sull'andamento della pandemia.che le prospettive sono legate all'andamento dell'emergenza sanitaria, mente ha deluso. L'apertura in rosso diha fatto il resto, amplificando il malumore nelle sale operative.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,166. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,33%.Torna a salire lo, attestandosi a +138 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,87%.piccola perdita per, che scambia con un -0,29%, spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,30%, escende dello 0,83%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 18.907 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 20.727 punti. Sotto la parità il(-0,4%); analoga direzione epr il, che mostra un calo dello 0,58%.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,33%) e(+0,55%). I settori(-2,17%),(-2,02%) e(-1,73%) sono invece tra i più venduti.di Milano si trovano le banche come(+5,80%),(+5,31%),(+2,90%).Brillante(+2,52%).Dal lato opposto, che cede il 4,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,04%.Calo deciso per, che segna un -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.del FTSE MidCap,(+3,91%),(+2,43%),(+1,40%) e(+1,16%).La peggiore è, che flette del 3,33% dopo aver annunciato i dati di fatturato.In caduta libera, che affonda del 2,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,4 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.