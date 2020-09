In rosso Tokyo. Giù il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa di, in flessione dell'1,18% sul; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,82%.I principali mercati asiatici hanno seguito la correzione degli indici azionari americani, con gli investitori che attendono maggiori indicazioni dagli sviluppi della ricerca sul potenziale vaccino contro ilIn forte calo(-1,96%); con analoga direzione, in netto peggioramento(-2,5%).Pesante(-1,81%); sulla stessa tendenza, in rosso(-1,14%).