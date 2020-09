Istat, mercato immobiliare: aumento record per i prezzi delle case nel II trimestre

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari, nell’indice dei prezzi delle abitazioni () acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta delrispetto al trimestre precedente e delnei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +1,7% nel primo trimestre 2020).È quanto emerge dal rapportosui prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre del 2020. L’aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni, il, è attribuibile sia ai prezzi delle abitazioni nuove (+2,7%) sia a quelli delle esistenti (+3,7%), entrambi in accelerazione rispetto al trimestre precedente (erano rispettivamente +1,0% e +1,9%)."Dopo la lunga sequenza di flessioni che dal 2012, con l’eccezione della debole risalita del 2016, si sono susseguite fino a metà del 2019, i prezzi delle abitazioni crescono in modo marcato e per il quarto trimestre consecutivo. Accelerano, in particolare, i prezzi delle abitazioni esistenti che tornano sopra il livello medio del 2015. La svolta si determina però in concomitanza con ladovuta all’emergenza sanitaria che ha fortemente ridotto ledie i prezzi del periodo in esame fanno per lo più riferimento a contratti i cui termini sono stati stabiliti prima del", ha commentato l'Istituto di Statistica in una nota.Questi andamenti, sottolinea il report, si registrano infatti in un contesto di netta contrazione dei(-27,2% la variazione tendenziale registrata nel secondo trimestre del 2020 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale dopo il -15,5% del primo trimestre) imputabile alle misure adottate per il contenimento delche hanno drasticamente limitato la possibilità di stipulare i rogiti notarili soprattutto nel mese di aprile.I prezzi delle abitazioni registrano tassi tendenziali positivi in tutte le ripartizioni geografiche. Ile ilmostrano aumenti marcati (rispettivamente +5,5% e +4,1%); segue il(+2,3%) mentre ilsi attesta su un tasso di crescita più basso (+0,9%). Aaccelera ulteriormente la crescita su base annua dei prezzi delle abitazioni (+15,9%). I prezzi aumentano, ma in misura più contenuta, anche a(+1,8%) e a(+1,3%).