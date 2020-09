New York: i venditori si accaniscono su Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Nasdaq 100

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - In forte ribasso la, che mostra un disastroso -2,72%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 38,52 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 37,32. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 39,71.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)