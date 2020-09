Nuovo Social Bond di CDP su ExtraMOT PRO di Borsa Italiana

(Teleborsa) - Borsa Italiana dà oggi il benvenuto al nuovo Social Bond disu ExtraMOT PRO."Il mercato degli strumenti ESG di Borsa Italiana si arricchisce ulteriormente con il nuovo Social Bond di CDP dedicato alla crescita sostenibile delle aziende del nostro Paese - ha commentato, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets, di Borsa Italiana -.. Questa nuova emissione conferma il crescente impegno di Borsa Italiana nella promozione e nello sviluppo di una cultura finanziaria sostenibile, anche sul mercato obbligazionario. Il nuovo bond di CDP porta oggi a 142 il numero di strumenti entrati nel listino green e social, trasversale ai mercati MOT, ExtraMOT ed EuroTLX di Borsa Italiana dal suo lancio".L'emissione ha un valore nominale di 750 milioni di Euro, una(scadenza 21/09/2028) e una cedola annuale dell’1%.Le risorse raccolte con l’emissione saranno destinate a sostenere le aziende italiane che investono in ricerca, sviluppo e innovazione e quelle colpite dall'emergenzaIl nuovo Social Bond viene incluso nel segmento dedicato ai green e/o social bond di Borsa Italiana, nato per offrire agli investitori istituzionali e retail la possibilità di identificare strumenti i cui proventi vengono destinati al finanziamento di progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale e/o sociale.Con la nuova obbligazione di CDP, il listino dei titoli per lo sviluppo sostenibile sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana raggiunge quota 142 strumenti quotati dal lancio del segmento stesso."L’emissione del nuovo CDP Social Bond 2020, con l’obiettivo di dare un impulso alla ripresa economico-sociale del nostro Paese fortemente colpito della pandemia Covid-19 - ha affermato, Head of Group Treasury, Funding & Corporate Finance di CDP -. Con questa operazione, quinta emissione Social della sua storia, Cassa Depositi e Prestiti si conferma tra i principali player europei nel mercato delle obbligazioni ESG con finalità sociali rafforzando quindi ulteriormente il suo impegno nella finanza sostenibile".