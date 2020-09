S&P aggiorna stime PIL Italia ed Eurozona

(Teleborsa) - Stime di crescita sull'Italia riviste., nell'aggiornare le previsioni economiche per l'Eurozona, ritocca anche le previsioni per il Belpaese.L'agenzia di rating prevede per il nostro paese unin caduta dell'8,9%, quest'anno, contro una discesa del 9,5% stimata in precedenza. Nel 2021, il Prodotto Interno Lordo è atteso in espansione del 6,4% da +5,3%.Previsioni dunque migliorate per l'Italia, ma anche per l'. S&P stima un -7,4% per il 2020 ed un rimbalzo del 6,1% l'anno prossimo.Gli esperti spiegano la revisione al rialzo delle stime economiche con un lieve abbassamento delle loro aspettative per la, vista raggiungere un picco del 9,1% nel 2021.