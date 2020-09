Emergenza Covid, OMS elogia l'Italia per efficacia contrasto virus

(Teleborsa) - Mentre l'emergenza coronavirus entra nella sua fase più critica in Europa , con una crescita esponenziale dei contagi in Gran Bretagna e Francia ed una crescita continua in Spagna,di averil diffondersi dei, che a marzo erano fra i più alti nel Continente."L'Organizzazione mondiale della Sanità rende omaggio all'Italia", si legge in un retweet del Premier, relativo ad un video dell'Organizzazione che racconta la storia dell'esperienza italiana."L'Italia è stato il primo Paese occidentale a essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure scientifiche", spiega l'OMS in una nota a commento del video.