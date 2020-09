In rialzo la Borsa di Tokyo. Giù le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana all'insegna degli acquisti per la Borsa di Tokyo, che ha seguito il tentativo di rimbalzo degli indici azionari americani, mentre prosegue la cautela degli investitori sull'andamento dei contagi da, a livello mondiale, e l'avanzamento della ricerca per ilarchivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,54%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 12.817 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Debole(-0,15%); in moderato rialzo(+0,44%).Positivo(+0,96%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1,14%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Poco mosso anche l', che tratta con un moderato -0,16%. Debole l', che scambia sui valori della vigilia.