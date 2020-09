Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,29%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,44%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%.Torna a salire lo, attestandosi a +142 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,89%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,09%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,34%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,10% sul; sulla stessa linea, ilperde l'1,01%, continuando la seduta a 20.517 punti.In frazionale calo il(-0,63%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,32%).(+0,91%) e(+0,83%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,45%),(-2,21%) e(-1,86%).di Milano, troviamo(+2,35%),(+1,67%),(+1,52%) e(+0,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,28%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,30%.In apnea, che arretra del 2,80%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,71%.Tra i(+9,70%),(+3,43%),(+1,41%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,50%.Affonda, con un ribasso del 3,38%.Crolla, con una flessione del 3,20%.