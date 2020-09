Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,34%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 3.298 punti.Ottima la prestazione del(+2,34%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+1,63%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,40%),(+1,65%) e(+1,61%).Tra i(+6,85%),(+3,75%),(+3,34%) e(+2,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,60%),(+5,04%),(+4,74%) e(+4,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,27%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 3,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 84,8 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 605K unità; preced. 428K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -31,7%; preced. -5%)15:45: PMI Chicago (atteso 52 punti; preced. 51,2 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 3,2%; preced. 5,9%).