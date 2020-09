A Piazza Affari titoli bancari ben comprati

Mediobanca

(Teleborsa) - Denaro sui titoli bancari di Piazza Affari con il settore che viene ancora una volta sostenuto dalle indiscrezioni della scorsa settimana su un ulterioredopo l'operazione. L'indice di riferimento settoriale FTSE IT Banks mostra un guadagno di oltre 2 punti percentuali.Tra i player del comparto,, vista come possibile advisor dell'operazione, vanta un progresso del 4,4% e si colloca in cima al principale paniere FTSE MIB. Segue a ruotache balza di oltre 3 punti percentuali con il nuovo raggruppamento che potrebbe vedere come perno proprio la banca guidata da Jean Pierre Mustier. Forte il denaro su+2,31% e+1,76% mentre illimita la salita allo 0,66%.