Andamento sostenuto per Milano che segue l'andamento dell'Europa

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Avvio sotto i migliori auspici per la borsa di Wall Street, che apre sull'onda degli acquisti.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,166. Lieve aumento dell', che sale a 1.871 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,47%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,22%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,46%, e effervescente, con un progresso del 2,40%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo del 2,47%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,31% avanza a quota 20.991 punti.Su di giri il(+1,53%); come pure, effervescente il(+1,78%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,95%),(+3,39%) e(+3,29%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,14%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 6,09%.Decolla, con un importante progresso del 5,47%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,45%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.del FTSE MidCap,(+7,95%),(+5,18%),(+4,34%) e(+4,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,52%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.Tra i dati08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 93 punti; preced. 94 punti)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -3,9%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,5%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 1,1%).