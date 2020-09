Brillante il listino di Tokyo, bene anche il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Avvio di settimana al rialzo per la Borsa di Tokyo in scia alle notizie incoraggianti giunte dalla, dove si registra un, anche se il trend resta negativo da inizio anno.L'indice giapponese, mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando dello 0,20%.Buona la prestazione di(+1,13%); con analoga direzione, in rialzo(+1,47%).In denaro(+1,28%); consolida i livelli della vigilia(+0,19%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,22%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,04%.Il rendimento dell'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento delscambia al 3,07%.