Coronavirus, tornano sopra 50mila gli attualmente positivi: 93% in isolamento domiciliare

(Teleborsa) - "Effetto weekend" confermato anche questa settimana con il numero diregistrati nelle ultime 24 ore in calo (, -272 rispetto a ieri) a fronte però di un netto calo anche nel numero di, poco più dirispetto agli 87.714 si sabato.Ilsale così a 2,92% (ieri 2,01%). Il numero complessivo dei casi diin Italia da inizio pandemia sale è di 311.364. Stabile l'incremento dei: 16 in un giorno, uno in meno rispetto agli ultimi due giorni. Tra le, quella con il maggior numero di nuovi casi è la(+295) seguita dal(+211) e dal(+183). Anche Lombardia (119), Liguria (109) e Sicilia (102) si mantengono sopra il centinaio di nuovi casi giornaliseri: in nessuna regione si registrano zero contagi.Glial Covid 19 in Italia tornano a superare la soglia dei 50mila, un numero che non si registrava dal 27 maggio quando furono 50.966: Secondo i dati del ministero della Salute nel Paese attualmente ci sonoi malati attuali (47.082 persone, più del 93%, in isolamento domiciliare) 705 in più rispetto a ieri. Salgono ancora i ricoveri sia nelle- ad oggi ci sono 254 pazienti, 10 in più di ieri - e quelli nei reparti ordinari, con un incremento di 131 nelle ultime 24 che porta il totale dei ricoverati a 2.846.Il totale dei dimessi e guariti sale invece a 225.190, 773 più di ieri.