HSBC vola a Londra, cinese Ping An sale nel capitale

(Teleborsa) - Grande giornata per Hsbc Holdings, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,69%.A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia che la cinese Ping An Insurance, il suo principale azionista, è salita fino all'8% in Hsbc Holdings, secondo quanto emerge dalla documentazione regolatoria depositata presso l'Hong Kong Stock Exchange.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hsbc Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hsbc Holdings rispetto all'indice.Lo status tecnico di Hsbc Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 305,8 centesimi di sterlina (GBX), mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 315,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 300,7.