IUYA, partnership con Italian Export Forum per connettere i players che operano all’estero

(Teleborsa) -lo scorso 14 settembre, a Roma la, piattaforma multichannel di confronto sul Made in Italy. "IEF – spiega il– è nato dall'esperienza dell'imprenditore Lorenzo Zurino con l'obiettivo di creare una stabile connessione tra imprese, professionisti ed istituzioni dell'export. Questa partnership permetterà ai professionisti di migliorare le performance nell'ambito del commercio estero, mettendo a fattor comune le competenze e la rete dei giovani professionisti che sono specializzati, o che intendono specializzarsi ancor più, con le imprese che esportano il Made in Italy e quelle che intendono ampliare i propri mercati o iniziare a farlo".La presentazione dell'accordo e delle iniziative previste avverrà nel corso dellaalla Nuova Fiera del Levante. Il tema dell'incontro, in programma alle ore 10, saràGli Stati Generali dell'Export – si legge in una nota – ospiteranno rappresentanti del governo come ilil, oltre a una folta presenza di governatori del Centro Sud e personalità provenienti da diversi ambiti imprenditoriali, comee i partner tecnici di IEF, tra cui, il partner scientifico John Cabot University.In quell'occasione IUYA, tra i partner tecnici, offrirà il supporto alle aziende italiane che intendono sviluppare gli investimenti nei mercati esteri.