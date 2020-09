Notorious Pictures, al via riprese docufilm sul Covid

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, attraverso la controllata Notorious Cinemas, annuncia l’avvio riprese del, un docufilm collettivo che vede coinvolti cinque Paesi europei e altrettanti produttori, per un Budget complessivo di circa 1,5 milioni di euro.Al via le riprese di Europe C-19 (titolo provvisorio), docufilm collettivo di cinque grandi autori europei chiamati a raccontare i drammi e le rivoluzioni causate dalla pandemia nei propri paesi, ciascuno da una prospettiva particolare ma insieme per un obiettivo comune: registi europei uniti in una simbolica riunificazione del Continente, in un anno molto particolare e difficile come questo 2020.Il primo ciak è stato battuto il 5 settembre a Londra dal regista inglese Michael Winterbottom, Julia von Heinz che ha appena presentato il suo ultimo lavoro in concorso a Venezia 77 dirigerà la parte relativa alla Germania, Fernando León de Aranoa quella relativa alla Spagna, Jaco Van Dormael per il Belgio e Michele Placido rappresenterà l’Italia, la prima nazione europea ad affrontare la pandemia e che ha datovita a questa coproduzione internazionale promossa e capitanata da Notorious Pictures di Guglielmo Marchetti.i: Tarantula di Joseph Rouschop in Belgio, Maze Pictures di Philipp Kreuzer in Germania, Mono Films di Miguel Menendez De Zubillaga insieme a Reposado di Fernando León de Aranoa in Spagna, Revolution Films di Melissa Parmenter e Michael Winterbottom nel Regno Unito.Nei, della durata di 15 minuti ciascuno, i registi raccontano come l’epidemia e le conseguenti misure di contenimento abbiano colpito in termini sociali, psicologici ed economici i cittadini europei. Le storie sono viste attraverso lo sguardo di questi grandi autori/registi e descrivono, con un plusvalore artistico e cinematografico, quanto l’Europa stia vivendo in questo 2020.