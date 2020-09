Saipem spinge sulla transizione energetica

Saipem

(Teleborsa) - L', ribadisce che il processo di transizione energetica degli ultimi anni ha profondamente modificato il business del gruppo."Il mondo dell’energia ha individuatoe le tecnologie a emissione zero. Come management. Saipem ha scelto di specializzarsi negli impianti di grandi dimensioni, in particolare destinati al gas liquefatto. Al momento, abbiamo quattro progetti che rappresentano la maggioranza di tali commesse nel mondo, esclusi gli Stati Uniti", afferma il top manager in una intervista pubblicata oggi su Repubblica Affari&Finanza.Cao evidenzia, poi, che l’azienda punta su quelle tecnologie "riguardanti ladei distretti industriali attraverso processi di cattura, trattamento, trasporto e stoccaggio della CO2 al fine di ridurre in modo sostanziale le emissioni inquinanti e l’impronta carbonica di interi poli industriali rendendoli più efficienti e competitivi. Poi quelle legate alla, anche attraverso la realizzazione di sistemi energetici integrati che combinino le energie rinnovabili con la produzione di idrogeno. Quindi i sistemi diche facciano leva sulla nostra esperienza nella realizzazione di infrastrutture di trasporto".Ma non c'è solo l'energia nel futuro di Saipem. Cao, infatti, a proposito di "realizzazione di infrastrutture di trasporto" dà una notizia durante l'intervista: "Siamo stati invitati dalla commissione di esperti appositamente costituita a illustrare ilmediante un “tunnel galleggiante sommerso".E conclude: "Saipem dispone delle tecnologie lungo tutta la filiera della decarbonizzazione ed è pronta a metterle a disposizione dell’Italia: il 95% del nostro fatturato è all'estero, ci piacerebbe lavorare di più anche per il nostro paese”.