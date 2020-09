Eni

Tenaris

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli petroliferi di Piazza Affari nonostante i prezzi del greggio siano in ritracciamento. L'indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas mostra un progresso dell'1,42%.Tra i player del comparto,guadagna l'1,72% mentresale dell'1,51%.Frattanto, ilstatunitense scambia a 38,93 dollari al barile, in calo dello 0,80% mentre illondinese scivola dello 0,66% a 42,12 usd/bar.