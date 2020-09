Borsa New York in rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, che ha cavalcato l'onda positiva del rialzo del prezzo del petrolio e dell'annuncio di Trump di un test veloce per il Covid. Ilmette a segno un guadagno dell'1,51%; chiude con il vento a favore l', che arriva a 3.352 punti. In netto miglioramento il(+1,91%); sulla stessa linea, balza in alto l'(+1,57%).(+2,33%),(+2,27%) e(+2,18%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+6,49%),(+3,15%),(+2,98%) e(+2,92%).Tra i(+4,92%),(+4,64%),(+4,27%) e(+4,18%).Fra i peggiori, che ha archiviato la seduta a -1,13%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.