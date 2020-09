Stato di emergenza, verso nuova proroga. Cosa succede allo smart working?

(Teleborsa) - Fissato ad oggi alil termine dellopotrebbe essere di nuovo prorogato. Con la lenta ma progressiva risalita deie la situazione più che, sembra infatti sempre più probabile che il Governo decida di imboccare la strada delin modo da gestire eventualiche dovessero presentarsi nei mesi invernali con piùal momento piùsembra essere quella di unafino alla fine dell'anno, quindi al(opzione che l'esecutivo ha già provato a percorrere salvo poi dover ripiegare sulla data del 15 ottobre, in scia alle proteste delle opposizioni) o quella - meno probabile ma non dadi unadiLa decisione avrà ovviamente conseguenze dirette sulle altre misure in particolare sulCon la scadenza del 15 ottobre ad esempio terminerebbe la procedura semplificata che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente per l’adozione del lavoro agile. Dal, in assenza di altri interventi, lotornerebbe ad essere disciplinato dalla della legge 81 del 2017 che prevede di dover stipulare l’accordo individuale con ilLa Ministra del lavoroè già al lavoro, insieme alleL'obiettivo dichiarato è modificare il meccanismo esclusivo dell’accordo individuale tra l’azienda e il singolo lavoratore, rimandando alla contrattazione collettiva, tramite cioè accordi di livello nazionale.Intanto,allo(ri)scoperto durante la pandemia, con "accompagnamento sui comportamenti delle persone e del 'management', sulle tecnologie e anche sugli spazi di lavoro", così come "è necessaria anche un'attenzione alle esigenze specifiche di cui le persone che si approcciano allo smart working sono portatrici: 'in primis', la necessità di conciliare davvero le esigenze lavorative con quelle personali e familiari". Lo dice il Presidente dell(la Cassa previdenziale degli psicologi liberi professionisti), alla guida di un tavolo tecnico che l'Ente ha voluto in merito alla sicurezza sul lavoro.