Tesoro colloca 7 miliardi di BTP con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Rendimento in calo per iche il Tesoro ha collocato questa mattina. Il Tesoro ha piazzato in asta, a fronte di una domanda che ha totalizzato 3,97 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,59. Il(-22 punti base rispetto alla precedente asta).Collocati anche, che hanno incontrato una domanda di 5,7 miliardi, con un book-to-bill ratio di 1,27.(-22 pb sull'asta precedente).In asta stamattina anche i, collocati per un importo dia fronte di una domanda vicina ai 3 miliardi, con un rapporto di copertura di 2,37.