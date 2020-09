Banca d'Italia, a settembre torna a salire l'indice Euro-coin

(Teleborsa) - Dopo sei cali consecutivi a settembre l'indiceè tornato a salire a(-0,64 in agosto) e si porta sui livelli registrati nella scorsa primavera.Come spiega in una nota lal’indicatore ha beneficiato del miglioramento della fiducia di consumatori e imprese e delpiù favorevole andamento dei consumi di beni durevoli.L'Euro-coin della Banca d'Italia – pubblicato mensilmente insieme al– fornisce in tempo reale unadel quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale deldepurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). L'indice è ottenuto sfruttando un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche (indici di produzione industriale, sondaggi congiunturali, indicatori di domanda, indici di borsa, etc) da cui viene estratta l’informazione rilevante per la previsione della dinamica di fondo del prodotto nell’area.La Banca Centrale italiana ha sottolineato anche che nella fase attuale, l’indicatore riflette solo parzialmente il dispiegarsi degli effetti dellapandemia disull’attività economica perché il dataset contiene un numero limitato di informazioni sul settore dei servizi, in particolare su quelli turistici, ricettivi e ricreativi, maggiormente colpiti dalla pandemia.Ladell'Euro-coin è attesa per il