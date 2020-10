Ferma la Borsa di Tokyo per problemi tecnici. Japan Exchange decide lo stop trading

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -Il gruppo che controlla la borsa di Tokyo ha fatto sapere che non ci sono stati segni di un attacco di hacker. Si chiude così una seduta "anomala" per le principali piazze asiatiche caratterizzata anche dalla chiusura dei listini di Shanghai, Hong Kong e Seul, ma in questo caso per festività.Tra le altre borse d'estremo oriente, tonica(+1,57%); come pure(+1,36%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,32%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,21%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,23%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 3,17%.