MISE avvia consultazione su Intelligenza Artificiale

(Teleborsa) - Ilha avviato unasulla Strategia Nazionale per, elaborata dal Ministero sulla base delle proposte definite dal gruppo di esperti selezionati. Obiettivo della Strategia ècoerente per consentire all'Italia di massimizzare i benefici derivanti dalla trasformazione digitale e tecnologica.Durante il periodo di consultazione pubblica,, i soggetti interessati potranno inviare osservazioni o presentare al MISE ulteriori elementi, per un affinamento del documento."La strategia italiana all'Intelligenza Artificiale segna la via su cui si muoverà lae ladelle nostre imprese nel prossimo futuro. Una visione innovativa che avrà ancora più forza grazie alle risorse del, strumento decisivo per effettuare il cambio di paradigma dei processi produttivi", dichiara il Sottosegretario"La sfida dell'intelligenza artificiale è di fronte a noi. Capace di cambiare il modo di lavorare delle nostre imprese, delle nostre amministrazioni ed avrà larghi impatti nella nostra vita di cittadini. Per questo c'è bisogno di un approccio olistico, capace di guardare ai diversi aspetti e alle diverse implicazioni della tecnologia", dichiara il Sottosegretario