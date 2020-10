Nadef, Gualtieri: debito pubblico a livelli pre-Covid entro la fine del decennio

(Teleborsa) - Iltornerà sotto il 130% del Pil – cioè ai livelli precedenti alla crisi da Coronavirus – alla fine del decennio. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economiaascoltato oggi in audizione presso le Commissione Bilancio e Politiche Ue del Senato sulIl titolare del ministero di via XX settembre, citando le cifre che verranno espresse nella, ha sottolineato come il debito quest'anno salirà fino al, mentre il prossimo anno anno le attese sono per unaal"Prevediamo però con le misure di bilancio e col Recovery Plan, che saranno espansive, unal 7% nel 2021, invece del 5,7%, al 4,7% nel 2022 invece che al 4,1% tendenziale, mentre contiamo di ridurlo al 3% programmatico nel 2023 rispetto al 3,4% tendenziale"."Il combinato disposto di questa strategia di bilancio programmatica e delle risorse aggiuntive del– ha spiegato il ministro Gualtieri – porta ad un sentiero graduale di riduzione del debito che potrà ritornare ai livelli inferiori a quelli pre-covid, sotto il 130%, alla fine del decennio". E ha concluso: "È una strategia die e con una sufficiente gradualità dal renderla coerente con una prospettiva di crescita".Per quanto riguarda iloltre al rimbalzo del, il ministro ha annunciato che la Nota di aggiornamento del Def prevede una crescita dele del. "Sulle stime sulla crescita programmatica – ha aggiunto Gualtieri – che facciamo in modo sempre prudente perché preferiamo essere smentiti positivamente dai dati effettivi, prevediamo una crescita programmatica superiore a quella tendenziale".Il ministro ha parlato anche delle riforme "di supporto" al piano italiano, in tal senso Gualtieri ha posto l'attenzione su quella del: "si caratterizzerà principalmente per il tagliosul lavoro, la revisione complessiva della tassazione verso una maggiore equità, la lotta all'evasione e la revisione del sistema degli incentivi ambientali, di quelli per il sostegno dellee allae per la partecipazione al mercato del lavoro.".