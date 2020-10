Piazza Affari tonica in un'Europa più cauta

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

immobiliare

sanitario

materie prime

chimico

petrolio

STMicroelectronics

Banco BPM

Exor

DiaSorin

ENI

Saipem

Tenaris

Leonardo

Piaggio

Saras

Tinexta

Falck Renewables

Banca MPS

Maire Tecnimont

Rai Way

Banca Ifis

(Teleborsa) -confermando un'impostazione cauta, a dispetto della partenza tonica di Wall Street . Sui mercati pesa l'ombra dei, ma anche la, mentre l'UE ha aperto avviato un'azione legale contro il governo di Boris Johnson Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,175. L', in aumento (+1,35%), raggiunge 1.910,8 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 37,79 dollari per barile, con un ribasso del 6,04%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +136 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,83%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%, composta, che cresce di un modesto +0,23%, performance buona per, che mostra un rialzo dello 0,43%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 20.904 punti. Pressoché invariato il(+0,17%); leggermente positivo il(+0,21%).In luce sul listino milanese i comparti(+5,65%),(+2,53%) e(+1,35%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,48%),(-1,51%) e(-1,35%).di Piazza Affari, incandescente, con un rialzo del 6,97%, dopo la notizia dell' acquisizione della concorrente ARM Holdings In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,15%, sull'attesa di nuove operazioni nel comparto bancario Decolla, con un importante progresso del 3,66%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,85%.Fra i peggiori, che cede il 3,38%.In rosso, che segna un -3,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,56 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,44%.del FTSE MidCap,(+6,76%),(+6,55%),(+4,69%) e(+2,97%).La pegiore è, con una perdita del 3,89%.Sensibili perdite per, in calo del 3,30%.In apnea, che arretra del 2,21%.Giù, che mostra una discesa del 2,01%.