BPER, Consob approva prospetto aumento capitale

BPER Banca

(Teleborsa) -rende noto chea pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di 802 milioni di euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 settembre 2020.L'Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime, prive di valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili del prestito "Additional Tier 1" nel rapporto dial prezzo di sottoscrizione diper ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a 0,60 euro a capitale sociale e quanto a 0,30 euro a sovrapprezzo. In particolare, perin circolazione sarà accreditato une persaranno accreditatiIl calendario dell’Offerta prevede che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabilie siano inoltresul MTAI Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.