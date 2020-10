Enel si unisce alla CEO Alliance: collaborazione cruciale per decarbonizzazione

Enel

(Teleborsa) -. E' l'auspicio espresso dal Ceo di, e dai numeri uno di altre, che compongono la, in linea con gli obiettivi di Parigi 2050, il Green Deal e l'ambizione di ampliare i target climatici dell'UE. Fra le aziende che hanno aderito, Enel,, A.P. Møller Maersk,, Scania,La CEO Alliance è composta da aziende che, generano 600 miliardi di euro di ricavi all'anno e. L'Alleanza canalizza i loro sforzi di: collega settori e strategie, identifica il potenziale di collaborazione e promuove progetti e investimenti per un'economia e una società sostenibili.Nella, iniziata con una discussione con, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, l'Alleanza si è proposta comeche orienta le strategie aziendali ai fini della carbon neutrality ed ha ribadito cheI membri della CEO Alliance si sono giàdi euro nei prossimi anni, nei rispettivi piani d’azione per la, per aiutare a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030. Ogni membro ha definito la propria strategia, riducendo le emissioni e offrendo prodotti e servizi sostenibili ai clienti.Ladell'Alleanza si svilupperà su: neiper promuovere la produzione di energia rinnovabile e la modernizzazione delle reti; nellaoccorre ampliare l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici ed intensificare la spedizione di merci a basse emissioni di carbonio; occorre incentivare la; sul fronteocorre incentivare gli uffici a emissioni zero e la pianificazione urbana sostenibile; per iil focus è sul tracciamento del carbonio con le tecnologie digitali nella catena di fornitura; il campo dellaoffrirà nuove opportunità.I membri promuovono anche ilverso un futuro a zero emissioni di carbonio, sostenendo un contratto sociale, intensificando il dialogo fra privato, pubblico e società civile, sollecitando i leader politici a creare il supporto politico e gli incentivi necessari.La CEO Alliance è convinta cherichiedano policy ambiziose e intersettoriali, ad esempio la determinazione delnel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, unaa e uno stimolo alla domanda di, tra l'altro utilizzando schemi di rinnovo, appalti pubblici e investimenti.