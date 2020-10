Euro digitale, BCE accelera

(Teleborsa) - Laaccelera sull'emissione di un euro digitale intensificando le attività al riguardo anche se ile aprirà il prossimo 12 ottobre una consultazione pubblica "per confrontarsi con i cittadini ilL'Eurotower "ha pubblicato un rapporto approfondito sulla possibile emissione di un euro digitale" che si affiancherebbe al contante,L'Eurosistema continuerà, in ogni caso, a"Istanno ricorrendo sempre di più alla tecnologia digitale nei loro comportamenti di spesa, risparmio e investimento. Il nostro ruolo è mantenere la fiducia nella moneta, assicurando anche chesia pronto ad affrontare l'era digitale. Dovremmo essere preparati all'emissione di un euro digitale, sottolinea la Presidente della BCE"L'introduzione di unsosterrebbe la spinta dell'Europa verso la continua innovazione, contribuendo inoltre alla sua sovranità finanziaria e al rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro", ribadisce Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea e Presidente della task force che ha redatto un rapporto approfondito sulla possibile emissione di un euro digitale sottolineando come ""Unapreserverebbe il bene pubblico che l'euro costituisce per i cittadini, ossia il libero accesso a un mezzo di pagamento semplice, universalmente accettato, privo di rischi e affidabile. Ciò pone anche delle sfide, cheha concluso.