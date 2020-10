Recordati accorcia catena controllo. Incorpora Rossini Investimenti e Fimei

Recordati

(Teleborsa) - I CdA dihanno esaminato e approvato all'unanimità l'operazione didi Rossini Investimenti e Fimei in Recordati.La fusione hadi "realizzare unrispetto alle società operative e semplificare la struttura societaria del Gruppo, in linea con la prassi nazionale e internazionale,amministrativi connessi al mantenimento delle società incorporande con conseguente liberazione di risorse a vantaggio dell’intero Gruppo, o, nonché una maggiore efficienza sotto il profilo finanziario derivante da un accorciamento della catena di controllo, che permetterà una più rapida, cui consegue anche underivante dall'eliminazione di livelli di imposizione addizionali. Per effetto della fusione, inoltre, Recordati potrà fruire deigenerati da Rossini Investimenti.Le società incorporande e Rossini Luxembourg hanno sottoscritto un, contenente certe dichiarazioni e garanzie prestate da Rossini Luxembourg per le società partecipanti alla fusione.I Consigli di Amministrazione delle incorporande hanno indicato il seguente r: a fronte dell’annullamento di 10 milioni di azioni Fimei, tutte detenute da Rossini Investimenti, e di 82,5 milioni di azioni Rossini Investimenti, tutte detenute da Rossini Sarl, saranno riassegnate alla stessa Rossini Sarl 108.368.721 azioni ordinarie di Recordati attualmente detenute da Fimei. In altri termini, Rossini Sarl, alla data odierna, otterrebbeNei tempi tecnici strettamente necessari immediatamente dopo l’approvazione delle citate situazioni patrimoniali di chiusura, le Società Partecipanti alla Fusione stipuleranno l’atto di Fusione e lo depositeranno presso il competente Registro delle Imprese. Le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dal 1° aprile 2021.