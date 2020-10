Sace e Deutsche Bank sostengono la ripartenza di Eurotranciatura

(Teleborsa) - Unerogato dae garantito danell'ambito di Garanzia Italia. Inizia da qui la ripartenza diLa società con headquarter a Baranzate (MI) e un fatturato di oltre 220 milioni di euro, opera nel settore della tranciatura e nella lavorazione dei lamierini magnetici ed è la più importante controllata dalla holding industrialeIl finanziamento, della durata di, di cui 12 di preammortamento, verrà utilizzato per sostenere i costi del personale e il piano degli investimenti dell'azienda. Con la liquidità ottenuta, inoltre, Eurotranciatura – spiega Sace in una nota – potrà sostenere l'evolversi del capitale circolante connesso alla forte crescita dei fatturati previsti nei business plan pluriennali."Eurotranciatura – ha affermato– ha prontamente colto l’opportunità offerta dal Decreto Liquidità per rinforzare la propria posizione di finanziamento a medio termine a sostegno dell’importante piano di sviluppo del business tradizionale e delle nuove produzioni High Tech avviate per le grandi case automobilistiche nello sviluppo della mobilità elettrica su strada"."Con questa operazione Sace conferma il proprio impegno a sostegno del settore industrial ed automotive che risulta strategico non solo per il suo peso sull'economia italiana ma anche per gli importanti investimenti di R&D che sono la chiave per la competitività in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici – ha dichiarato–. Consolidiamo ulteriormente la relazione con Eurotranciatura di cui abbiamo supportato negli ultimi anni la crescita all'estero attraverso linee di credito e interventi di Simest"."Deutsche Bank – ha commentato– si conferma partner strategico di Eurotranciatura, rafforzando una collaborazione che dura da oltre 20 anni. Siamo lieti di supportare la Società e il Gruppo nel suo percorso di crescita, anche in questa complessa fase congiunturale, e di proseguire il lavoro comune con Sace a sostegno del tessuto produttivo del nostro Paese".