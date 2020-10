Wall Street poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude invariata, accogliendo con un certo scetticismo l'approvazione alla Camera del nuovo pacchetto di stimoli, che non passerà anche in Senato. A penalizzare il mercato anche il crollo del petrolio, che ha colpito il comparto oil. Ilsi ferma sui valori della vigilia a 27.817 punti, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.381 punti. In denaro il(+1,45%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,52%),(+1,37%) e(+1,02%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,13%),(-1,39%) e(-0,47%).Al top tra i(+2,26%),(+1,70%),(+1,64%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,22%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.Tra i(+25,13%),(+5,50%),(+5,41%) e(+4,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,24%.In caduta libera, che affonda del 2,17%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%.