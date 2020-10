Aifi: nel 2020 raddoppia la raccolta di private equity, frenano gli investimenti

(Teleborsa) - Il mercato italiano delnel primo semestre 2020 ha registrato una raccolta complessiva pari a(+121% rispetto al primo semestre del 2019). È quanto emerge dall'analisi condotta da, in collaborazione conGli operatori che hanno effettuato un closing nel periodo sono stati 14. Le fonti principali della raccolta sono state:(43%),(18%) e(16%). A livello geografico, il 94% dei capitali è arrivato da investitori domestici, mentre con riferimento al target di investimento, si prevede di investire il 40% dei capitali in infrastrutture."Il primo semestre dell'anno, colpito dall'emergenza Covid-19, non ha inficiato l'attività dei fondi di private equity che segna crescite importanti nella raccolta e un rallentamento negli investimenti dovuto allo slittamento di alcune operazioni – ha affermatopresidente di Aifi – Il closing di tali deal importanti sono stati realizzati subito dopo l'estate quindi ci aspettiamo una chiusura d'anno all'insegna della positività".L'ammontare investito è stato pari a, inrispetto ai 2,5 miliardi del primo semestre 2019, mentre il numero di operazioni si è attestato a 125, anch'esso in diminuzione del 25%.Nel dettaglio, il segmento dell'(investimenti in imprese nella prima fase di ciclo di vita, seed, startup, later stage) è diminuito del 31% in ammontare (71 milioni) e aumentato dell'11% per numero di operazioni, 80. Il(acquisizioni di quote di maggioranza o totalitarie) ha registrato un aumento del 2% per ammontare, 1,6 miliardi, grazie anche al contributo di 2 operazioni di dimensioni significative, e una diminuzione del 61% per numero, pari a 23.L'(investimenti di minoranza in aumento di capitale finalizzati alla crescita dell'azienda) ha attratto 31 milioni (-89%), mentre il numero di operazioni è diminuito del 33% a 14. Per quanto riguarda le, gli investimenti sono stati pari a 177 milioni (-57%), distribuite su 7 operazioni.