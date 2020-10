Appuntamenti e scadenze: settimana del 5 ottobre 2020

Intred

(Teleborsa) -Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi2a conferenza internazionale RD20 - Giappone - ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L'evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità onlinePresidenza del Consiglio dell'UE - Conferenza ad alto livello sull'energiaUE - Conferenza ad alto livello sull'energia - La conferenza ad alto livello sull'energia riunisce i rappresentanti dei paesi dell'UE e dell'EFTA, oltre a imprese e associazioni dei paesi dell'Unione europeaEU - Riunione dell'EurogruppoCina - Borsa di Shanghai chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analistiEU - Riunione ECOFINEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaVertice UE-Ucraina - 22º vertice bilaterale tra l'Unione europea e l'UcrainaWall Street Journal - CEO Council Summit - Il Consiglio dei CEO si riunirà online per discutere sull'impatto che la pandemia ha avuto sulla società, sull'economia mondiale e sulla geopolitica e su come le aziende tentano di ricostruirsi dopo il crollo economico più acuto che si ricordi, con i CEO che devono affrontare una serie di sfide senza precedenti. Chat pre-registrata di Christine LagardeMade in Italy: The Restart – Il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid - L'evento, in diretta streaming, è nato dalla partnership tra Il Sole 24 Ore e il Financial Times per il rilancio dell'economia italiana a livello internazionale e del brand "Made in Italy". Intervengono i ministri De Micheli, di Maio, Franceschini, Patuanelli, Pisano, il Presidente di Confindustria Bonomi, il CEO e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti Palermo, il Presidente Enel Crisostomo e il Direttore Generale di Agenzia Dogane e Monopoli Minenna e oltre 40 tra top manager e imprenditori che rappresentano l’eccellenza italianaReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiC20 Summit - G20 - Arabia Saudita 2020 - Il Vertice C20 è il più grande raduno virtuale di migliaia di leader della società civile e responsabili del cambiamento nel G20BCE - Christine Lagarde partecipa in videoconferenza al 10° anniversario del European Stability MechanismSTAR Conference 2020 Fall Edition - Le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale. L’evento è organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italianeConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell'EnergiaTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analistiBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in ItaliaParis Europlace online International Financial Forum - Il Forum Finanziario Internazionale, al quale Christine Lagarde interviene con uno speech pre-registrato, riunisce tutti gli stakeholder del settore finanziario per discutere sugli impatti economici dovuti alla crisi e per definire una strategia per la ripresa oltre a valutare il contributo dell'industria finanziaria con particolare attenzione alla finanza sostenibile e alla trasformazione digitale. Partecipano investitori, banche e intermediari finanziari, associazioni professionali e le autorità del mercato finanziarioBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Settembre 2020FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto trimestrale sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo: CdG BilancioConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri dell'InternoSRB Conference 2020 - La quinta Annual SRB Conference si svolge in modalità live e virtualeEY Capri Digital Summit 2020 - La tredicesima edizione dell'EY Capri Digital Summit: A New Brave World, si focalizzerà su infrastrutture, digitale e trasformazione nei consumi e nella produzione di beni e servizi. Se ne discuterà a Roma con i ministri Di Maio, Manfredi e Speranza e con Esther Duflo, alla presenza di esponenti del mondo istituzionale, accademico ed economicoBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaOPEC - World Oil Outlook 2020 - Il Segretario generale dell'OPEC presenta in videoconferenza i risultati principali del WOO 2020. Segue una tavola rotonda con il management e gli analisti dell'OPEC. La pubblicazione è un mezzo per evidenziare e approfondire la comprensione delle possibili sfide e opportunità future che si prospettano per l'industria petroliferaTesoro - Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analistiConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri della GiustiziaEuropean AI Alliance Assembly - I membri della European Artificial Intelligence (AI) Alliance si incontreranno in un grande evento online. Riunione chiave per il processo di definizione delle politiche della Commissione europea nel settore dell'intelligenza artificialeIl Piano di ripresa UE - A Roma i rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali e gli operatori del settore parleranno del piano europeo per la ripresa e delle opportunità di rilancio per il sistema italiano dei trasporti e della logisticaBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveTesoro - Asta BOT