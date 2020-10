Collisione in volo tra un caccia F35 e un aereo cisterna

(Teleborsa) - Terribilenei cieli al confine tra California e Arizona, che coinvolti une undurante una operazione di rifornimento in volo.I due velivoli sono entrati in collisione per cause che saranno oggetto di indagine. Il sofisticato F35B, caccia di quinta generazione del valore die dotato di sistemi di pilotaggio e controllo avanzati, ha urtato la pancia del tanker, che arriva a contenere 30 tonnellate di carburante, danneggiandone il carrello e due motori.Il caccia è precipitato esplodendo al contatto con il suolo, dopo che ile restare praticamente incolume nel toccare terra con il paracadute., che, dopo avere svuotato i serbatori, ha effettuato unin un campo di carote.