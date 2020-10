DigiTouch, management acquista azioni della società

DigiTouch

(Teleborsa) - Dopo i risultati positivi relativi alla semestrale, alcuni, società quotata su AIM Italia,del Gruppo sul mercato, per un volume complessivo di circa"Consapevoli degli asset della nostra Società e della sua capacità di innovare per mantenersi competitiva nell’arena digitale e tecnologica, i membri del Board e del Management Team hanno voluto dare nuova linfa al nostro titolo attraverso l’acquisto di azioni dal mercato", afferma Simone, Presidente del Gruppo DigiTouch.Il gruppo ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati pari a 14,95 milioni di euro, in riduzione di circa il 10% rispetto al 2019, e con un utile netto di 0,39 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i risultati dello scorso anno. L’impatto della crisi sul gruppo, si legge nella nota semestrale, è stato comunque più contenuto rispetto al mercato di riferimento.“È stato di fondamentale importanza l’impegno profuso in questi mesi da tutto il nostro team, che si è messo in gioco per creare nuove soluzioni e servizi che sapessero rispondere prontamente alle nuove esigenze del mercato nell’ambito del Marketing Digitale a supporto delle vendite tramite e-Commerce, dei servizi tecnologici di Cloud Management, della gestione della comunicazione online e della Marketing Automation, fino ai servizi di Digital Education", ha aggiunto il Presidente del Gruppo DigiTouch commentando l’acquisto delle azioni.