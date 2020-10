Mercati europei e Milano positivi con notizie positive su Tump

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alla performance positiva dei mercati asiatici e all'impennata del petrolio. A dare linfa alle borse ha contribuito la notizia delle dimissioni di Trump dall'ospedale nella giornata di oggi Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,74%, passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,65%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,91%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,84%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,79%).Brilla(+3,02%), dopo il via libera alla fusione con SIA Corrono anche(+2,99%) e(+2,64%).Fra i pwggiori, che continua la seduta con -7,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.del FTSE MidCap,(+5,24%),(+4,39%),(+3,83%) e(+2,86%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,86%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%, dopo la vittoria a tavolino con il Napoli bloccato dal Covid.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.