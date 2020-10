MPS, via libera assemblea a operazioni MPS Capital Services e AMCO

Banca MPS

(Teleborsa) - L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti diha approvato ilche prevede loe la. L'operazione si compone di due progetti: ilche prevede la scissione parziale proporzionale di MPS Capital Services Banca per le Impresein favore di MPS ed il lche prevede la scissione parziale non proporzionale di MPS in favore di AMCO – Asset Management Company. L'approvazione delle due operazioni da parte dell'assemblea è avvenuta con una percentuale disociale.Sono state inoltre approvate alcuneresesi necessarie in quanto, per effetto della Scissione AMCO si determinerà una riduzione del capitale sociale della Banca pari a 1.133.606.063 euro, con il conseguente annullamento di massime 137.884.185 azioni in circolazione.Anche l’Assemblea Straordinaria di AMCO si è tenuta ieri ed ha approvato il Progetto AMCO, mentre l’Assemblea di MPSCS, che ha approvato il Progetto MPSCS, si è tenuta in data 2 ottobre 2020.Secondo quanto previsto dal, l’operazione consiste in unacui si applica la cosiddettadal momento che MPS detiene l’intero capitale di MPSCS.La ccissione infragruppo sarà attuata mediante assegnazione da parte di MPSCS alla Banca di parte del proprio patrimonio costituito da taluni elementi patrimoniali attivi e passivi, tra cui un, che sarà successivamente trasferito ad AMCO per effetto dell'altra operazione.Il Progetto AMCO consiste in una, che sarà attuata mediante assegnazione ad AMCO di un(sofferenze e inadempienze probabili, attività fiscali differite e altre attività),(compreso un finanziamento bridge pari a 3.179.187.010 euro), di titolarità di MPS con attribuzione ai soci della Banca dia fronte dell’Ilè il seguente: alsaranno assegnateper ogni azione MPS posseduta e sarannoper ogni azione MPS posseduta; a ciascuno deidi MPS saranno assegnateper ogni azione MPS posseduta e sarannoper ogni azione MPS posseduta.potranno anchedelle suddette Azioni B AMCO, di non vedersi annullate azioni MPS e quindi, di rimanere azionisti esclusivamente di MPS, incrementando in termini percentuali la propria partecipazione in MPS ().