Newlat Food avanza offerta vincolante per la britannica Hovis

Newlat Food

(Teleborsa) -conferma di aver presentatoper il gruppnell'ambito di un’asta competitiva non esclusiva."L'offerta economica è stata formulata valutando lanel breve, nel medio e nel lungo periodo", sottolinea la società in una nota, aggiungendo che l’acquisizione di Hovis, marchio ultracentenario e di grande tradizione e riconoscibilità nel Regno Unito, "consentirebbe a Newlat Food diprevisti dal piano di crescita proposto agli investitori in fase di IPO: raggiungere un fconsolidato di circa 1 miliardo di Euro e diventare, con una consistente quota di mercato in Italia, Germania e Regno Unito"."La struttura produttiva e distributiva di Hovis - sottolinea newlat - offrirebbe inoltre la possibilità di beneficiare die di implementare una virtuosa attività diNewlat Food è attualmente in attesa di un riscontro da parte degli azionisti di Hovis.