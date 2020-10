Pioggia di acquisti a Tokyo. Borse cinesi chiuse per festività

Nikkei 225

(Teleborsa) - Lechiudono la seduta, sulla notizia che il Presidente USA Donald Trump potrebbe essere dimesso oggi. A sostenere il recupero anche il, motivato dalla stessa notizia.Seduta positiva per il Listino di, che porta a casa un guadagno dell'1,17% sull'indicee dell'1,48% sul Topix. Ottima giornata anche per la piazza di(+1,41%).nazionale le borse cinesi di. La piazza diinvece porta a casa un vantaggio dello 0,26%.Ottima la prestazione di(+1,65%), come pure(+0,64%),(+0,36%),(+0,28%) e(+0,84%).Buona la prestazione di(+1,27%); in netto miglioramento(+2,54%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,36%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,19%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 3,23%.