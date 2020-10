Servizi Italia prosegue l'acquisto di azioni proprie

Servizi Italia

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver, dal 28 settembre al 2 ottobre 2020, complessivamentepari allo 0,016% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,0984 euro per un controvalore pari a 10.491,90 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.460.060 azioni proprie pari al 4,59% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese, composto ribasso per, in flessione dell'1,45% sui valori precedenti.