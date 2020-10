CdM, via libera a NaDEF. Ok anche a Dl Sicurezza

(Teleborsa) -dell’economia italiana nel, in stretta coerenza con il prossimo. Con l'approvazione della nota di aggiornamento al DEF (NaDEF) in Consiglio dei Ministri si "definisce ilpubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossimaE' quanto spieganella nota diffusa al termine della riunione del Consiglio precisando che "glisaranno principalmente rivolti a sostenere, nel breve termine e per tutta la durata della crisi da covid-19 ia valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal programmaper realizzare investimenti e riforme di vasta portata e profondità; ad attuaree che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno universale per i figli".In arrivo anchevolte ad "assicurare un miglioramento qualitativo della, spostando risorse verso gli utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell'equità e della produttività dell'economia; a ricondurre l'indebitamento netto della pubblica amministrazione verso livelli compatibili con una costante e sensibile riduzione del rgli obiettivi sull'andamento dei conti pubblici, anticipati dal Ministro dell'Economia Gualtieri in audizione al Parlamento.La NADEF, spiega Palazzo Chigi, "fissa un obiettivo di i. Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7 %, si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva pari a(oltre 22 miliardi di euro)".Rispetto anel quadro programmatico di finanza pubblica, prosegue la nota del Governo, "il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, portandosi dalPer gli anni successivi viene delineato un percorso di graduale rientro del rapporto, con l'obiettivo di riportare il debito della P.A al di sotto del livello pre-Covid entro la"Grazie al sostegno alla crescita assicurato dalle misure espansive - conclude Palazzo Chigi - nelè attesa una crescita programmatica del PIL pari al 6 % (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà al 3,8% ed al 2,5% rispettivamente".Dal CdM via libera anche alche modifica e supera i decreti sicurezza di Salvini.Introdotto il reato per chi introduce in carcere un cellulare a un detenuto: la pena va da 1 a 4 anni sia per chi lo introduce sia per chi lor riceve. Nel regime precedente al decreto sicurezza il reato si configurava come illecito disciplinare sanzionato all'interno del carcere. Per chi agevola il detenuto anelle comunicazioni con l'esterno (anche di tipo diverso da quelle con cellulare) la pena è alzata da 1 a 4 anni a 2 a 6 anni."Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione.ù. Vogliamo. Lo scrive il segretario Pd, Nicola Zingaretti, su Twitter.