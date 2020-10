Coronavirus: tornano a crescere i tamponi effettuati, contagi stabili sopra i 2mila

(Teleborsa) - Torna a salire intorno alle 100mila unità il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e salgono i casi di Covid-19 accertati dalle autorità sanitarie.Sono infattii test elaborati nella giornata di oggi (ieri erano stati 60.241) connuovi casi registrati (ieri 2.257). Nonostante il numero di contagi salga, scende a 2,68% il rapporto(ieri 3,74%).il numero delleregistrato oggi che da inizio pandemia porta ai decessi. Sale ainvece il numero di casi totali registrati in Italia.Secondo i dati del ministero della Salute in aumento icon3.625 (+138), mentre in leggero calo le(-4) che scendono a 319 unità. I nuovi casi sono registrati soprattutto in(395),(350),(275),(259) e(209). Numeri rilevanti anche in Sicilia (198), Veneto (189), Emilia Romagna (172), Liguria (170) e Puglia (106).